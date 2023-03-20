Источник: в Одессе граждане формируют группы сопротивления «насильственной мобилизации»

Жители Одессы на фоне волны жёстких задержаний подлежащих мобилизации граждан стали организовывать группы для противодействия полиции и сотрудникам военкоматов. Об этом сообщает источник RT, добавляя, что каждая группа представляет собой многофункциональную ячейку, где у каждого участника своя роль — от информатора до разносчика продуктов укрывающимся от правоохранителей горожанам.

По данным источника RT, близкого к аппарату украинского МВД, одесситы разработали целый комплекс мер «по противодействию насильственной мобилизации».

В частности, для координации и безопасного передвижения горожан создана «интерактивная карта», на которой в режиме реального времени отмечаются места раздачи повесток и места, где идут задержания.

Новая тенденция среди противников принудительной мобилизации заключается в формировании «групп сопротивления», где у каждого участника своя роль, отмечает собеседник RT.

По его словам, один в группе занимается информационным сопровождением, другой разведкой, третий разносит продукты и лекарства одесситам, которые из-за опасения отправки на фронт не покидают свои квартиры.

По информации источника, группы координируют свои действия между собой и даже разрабатывают сообща планы нелегального вывоза за границу отдельных граждан.

В МВД, как утверждает собеседник редакции, оперативную работу по задержанию уклонистов пытаются стимулировать различными способами, в том числе методом премирования полицейских.

Так, по данным источника, за каждого задержанного и доставленного в участок мужчину сотрудникам МВД выплачивают от 300 до 500 гривен (600 — 1000 руб. по курсу на момент публикации).

Как ранее сообщал RT, об острой нехватке людей в украинской армии заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он отметил, в частности, что по этой причине украинцев забирают даже из кафе и ресторанов, запихивают в грузовики и они «бесследно исчезают».