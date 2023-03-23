С применением РСЗО и ракет «Точка-У»: в ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В результате обстрелов территории ДНР за истекшие сутки ранены семь мирных жителей, заявили в представительстве республики в СЦКК. Противник применял при обстрелах артиллерию калибра 155 мм, ракеты «Точка-У» и реактивные системы залпового огня. Отмечается, что одно из ранений связано с подрывом противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток».

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 29 обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник вёл огонь из артиллерии калибра 122 и 155 мм, а также применял оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня. В общей сложности выпущено 144 единицы различных боеприпасов.

Под обстрелами оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Докучаевск, Александровка и другие населённые пункты.

По уточнённым данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрелов за истекшие сутки пострадали семь мирных жителей. Повреждены 17 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что один из раненых получил травмы при подрыве мины ПФМ-1 «Лепесток». По данным за 23 марта, в ДНР зафиксировано 100 случаев подрыва на этих устройствах, в том числе с участием девяти детей. Трое из пострадавших в результате полученных ранений скончались.

Ситуация под Кременной в ЛНР

Боец 331-го полка ВДВ с позывным Лесник рассказал корреспонденту RT о ситуации под Кременной в ЛНР. По его словам, противник ведёт обстрелы три-четыре раза в день.

Как уточнил боец, наступление российских сил в районе Кременского леса не прекращается. По его словам, каждый день происходит продвижение на 50—100 м. В перспективе российские силы должны выйти по бетонной дороге к реке Северский Донец.

Как пояснил военный в беседе с корреспондентом, сложность на этом участке фронта состоит в том, что наблюдательные посты противника находятся в 150—200 м от переднего края российских военных. При этом ВСУ имеют возможность наблюдать за передвижениями ВС РФ и корректировать огонь.

Кроме того, по словам бойца, противник очень сильно окапывается. «Приходится использовать бронегруппу: боевые машины БМД-2 и танки. Плюс миномёты — 82-й и 120-й калибр», — рассказал он.

Обстановка на линии соприкосновения

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные активно ведут инженерные работы и минируют дороги в Харьковской области.

«В районе населённого пункта Голубовка Харьковской области, вдоль реки Оскол, выявлено возведение новых фортификационных сооружений и рытьё траншей. Также украинские боевики активно производят минирование местности», — написал он в Telegram.

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По информации Марочко, минные заграждения расставляются даже в тех районах, где ранее перемещались мирные граждане, указатели о минной опасности при этом практически не размещаются.

Кроме того, он рассказал, что благоприятные погодные условия и стабильно плюсовые температуры без осадков позволили ВСУ применять вооружение и технику, которая ранее не могла перемещаться по грунтовым дорогам из-за распутицы.

По словам Марочко, украинские военные используют пикапы и лёгкую бронетехнику под прикрытием рельефа местности, а также пытаются подобраться ближе к позициям ВС РФ и вести беспокоящий огонь.

Взрыв в Мелитополе

Утром 23 марта администрация Мелитополя (Запорожская область) заявила о взрыве на одной из улиц города. Региональный главк МВД позднее сообщил, что при взрыве пострадал полицейский.

В экстренных службах RT уточнили, что пострадавший в результате взрыва СВУ мужчина доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги, его жизни ничто не угрожает.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее терактом и заявил, что таким образом Киев пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Взрыв самодельного взрывного устройства в Мелитополе сегодня утром — элемент запугивания и попытка террористов... дестабилизировать ситуацию на освобождённой территории Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.