Марочко рассказал, что ВСУ используют мобильные станции РЭБ на Артёмовском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населённого пункта Артёмовск (Бахмут) и Часов Яр выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы», — заявил он.
Марочко уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия.
Ранее стало известно, что ВСУ используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.
Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.