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Марочко рассказал, что ВСУ используют мобильные станции РЭБ на Артёмовском направлении

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Украинские военные используют мобильные станции радиоэлектронной борьбы на Артёмовском участке боёв.
Марочко рассказал, что ВСУ используют мобильные станции РЭБ на Артёмовском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Артёмовск (Бахмут) и Часов Яр выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Марочко уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия.

Ранее стало известно, что ВСУ используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.

Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.

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