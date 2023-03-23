Марочко рассказал, что ВСУ используют мобильные станции РЭБ на Артёмовском направлении

Украинские военные используют мобильные станции радиоэлектронной борьбы на Артёмовском участке боёв.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Артёмовск (Бахмут) и Часов Яр выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы», — заявил он.

Марочко уточнил, что комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия.

Ранее стало известно, что ВСУ используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.

Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.