Узнать больше

Жительница Артёмовска сообщила, что ВСУ за три дня уничтожили целый район города

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины за три дня уничтожили целый жилой район Артёмовска (Бахмута) — Ступки, сообщила жительница этого населённого пункта Ирина Турова, эвакуированная из города российскими военными.

Об этом Турова рассказала в беседе с РИА Новости.

По её словам, 25 и 26 февраля украинская армия начала обстрел города из миномётов.

«Когда я вышла на улицу, мы шли ночью… я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нет, камня на камне не оставить», — поделилась собеседница агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.

Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить