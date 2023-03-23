Жительница Артёмовска сообщила, что ВСУ за три дня уничтожили целый район города

Вооружённые силы Украины за три дня уничтожили целый жилой район Артёмовска (Бахмута) — Ступки, сообщила жительница этого населённого пункта Ирина Турова, эвакуированная из города российскими военными.

Об этом Турова рассказала в беседе с РИА Новости.

По её словам, 25 и 26 февраля украинская армия начала обстрел города из миномётов.

«Когда я вышла на улицу, мы шли ночью… я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас! За три дня ни одного дома нет, камня на камне не оставить», — поделилась собеседница агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ используют немецкие противотанковые мины PARM в районе Артёмовска.

Также советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил о наличии данных о появлении танков Leopard около Артёмовска.