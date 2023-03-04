Проинспектировал пункт управления группировки «Восток»: Шойгу посетил войска РФ на Южно-Донецком направлении СВО

Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Министр обороны РФ также заслушал доклад командующего Рустама Мурадова «по текущей обстановке и действиям войск». Кроме того, глава оборонного ведомства вручил военным государственные награды.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.

«На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также глава Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений.

Помимо этого, министр выразил благодарность военнослужащим за самоотверженность и героизм, а также вручил государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — сказал Шойгу.

Запорожье

В городе Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, возросло недовольство киевским режимом. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают всё, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в украинских отрядах территориальной обороны фиксируется всё больше случаев неповиновения властям.

«Запорожская территориальная оборона наиболее непослушная. Даже поднимался вопрос о её расформировании, потому что было больше десятка боестолкновений с украинскими боевиками, после чего запорожцы оставляли позиции на линии боевого соприкосновения и переходили на нашу сторону», — добавил Рогов.

Ранее он сообщал, что украинские войска разместили средства противовоздушной обороны в жилой застройке Запорожья. При этом были случаи падения ракет ПВО на жилые многоквартирные дома. В результате одного из таких инцидентов 2 марта погибли три человека.

Кременная

Между позициями российских и украинских сил под Кременной не осталось серых зон. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Южнее населённого пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 м», — сказал он в разговоре с ТАСС.

По его словам, в связи с таким сближением российские военные могут «вести диалог с украинскими боевиками без средств связи».

Артёмовск

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также рассказал, что украинские бойцы возводят новые укрепрайоны в окрестностях Артёмовска.

«В районе населённого пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находятся бронетехника и артиллерийские установки», — пояснил он.

Наряду с этим эвакуированный из Артёмовска на подконтрольные РФ территории местный житель рассказал РИА Новости, что в районе города лежат десятки тел украинских военных.

Ранее RT выяснил, что украинские войска взрывают мосты в Артёмовске, чтобы таким образом замедлить продвижение ВС России внутрь городских кварталов по центральным улицам. Накануне командир одного из подразделений ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть город.