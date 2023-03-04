Проинспектировал пункт управления группировки «Восток»: Шойгу посетил войска РФ на Южно-Донецком направлении СВО
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.
«На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также глава Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений.
Помимо этого, министр выразил благодарность военнослужащим за самоотверженность и героизм, а также вручил государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — сказал Шойгу.
Запорожье
В городе Запорожье, находящемся под контролем украинских войск, возросло недовольство киевским режимом. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают всё, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в украинских отрядах территориальной обороны фиксируется всё больше случаев неповиновения властям.
«Запорожская территориальная оборона наиболее непослушная. Даже поднимался вопрос о её расформировании, потому что было больше десятка боестолкновений с украинскими боевиками, после чего запорожцы оставляли позиции на линии боевого соприкосновения и переходили на нашу сторону», — добавил Рогов.
Ранее он сообщал, что украинские войска разместили средства противовоздушной обороны в жилой застройке Запорожья. При этом были случаи падения ракет ПВО на жилые многоквартирные дома. В результате одного из таких инцидентов 2 марта погибли три человека.
Кременная
Между позициями российских и украинских сил под Кременной не осталось серых зон. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Южнее населённого пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 м», — сказал он в разговоре с ТАСС.
По его словам, в связи с таким сближением российские военные могут «вести диалог с украинскими боевиками без средств связи».
Артёмовск
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также рассказал, что украинские бойцы возводят новые укрепрайоны в окрестностях Артёмовска.
«В районе населённого пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находятся бронетехника и артиллерийские установки», — пояснил он.
Наряду с этим эвакуированный из Артёмовска на подконтрольные РФ территории местный житель рассказал РИА Новости, что в районе города лежат десятки тел украинских военных.
Ранее RT выяснил, что украинские войска взрывают мосты в Артёмовске, чтобы таким образом замедлить продвижение ВС России внутрь городских кварталов по центральным улицам. Накануне командир одного из подразделений ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть город.
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