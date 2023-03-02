Узнать больше

Рогов: три человека погибли из-за падения украинской ракеты ПВО на многоэтажку в Запорожье

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live» сообщил, что в Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, в результате чего погибли три человека.
Рогов: три человека погибли из-за падения украинской ракеты ПВО на многоэтажку в Запорожье
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Рогов, главе киевского режима Владимиру Зеленскому безразлична судьба жителей города, поэтому боевики спокойно сбивают ракеты прямо над жилыми домами, охраняя свои объекты.

В ходе разбора завалов, по словам Рогова, было извлечено трое погибших, ещё трое пострадали и были госпитализированы. 

18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить