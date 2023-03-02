Рогов: три человека погибли из-за падения украинской ракеты ПВО на многоэтажку в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live» сообщил, что в Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, в результате чего погибли три человека.

«Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Рогов, главе киевского режима Владимиру Зеленскому безразлична судьба жителей города, поэтому боевики спокойно сбивают ракеты прямо над жилыми домами, охраняя свои объекты.

В ходе разбора завалов, по словам Рогова, было извлечено трое погибших, ещё трое пострадали и были госпитализированы.

18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.