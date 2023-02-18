Узнать больше

Балицкий: около 62,5% Запорожской области находится под контролем России

Короткая ссылка
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.
Балицкий: около 62,5% Запорожской области находится под контролем России
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, он сообщил в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».

«В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск», — заявил Балицкий.

Он также отметил важность освобождения города Запорожья. По его словам, там находится большое  количество необходимых структур: детская клиническая больница, онкологические центры, узловые станции, железные дороги.

Балицкий выразил надежду, что в ближайшее время город будет освобождён.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ обсуждают оставление своих позиций на одном из участков на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить