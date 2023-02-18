Балицкий: около 62,5% Запорожской области находится под контролем России

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.

Об этом, как передаёт ТАСС, он сообщил в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».

«В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск», — заявил Балицкий.

Он также отметил важность освобождения города Запорожья. По его словам, там находится большое количество необходимых структур: детская клиническая больница, онкологические центры, узловые станции, железные дороги.

Балицкий выразил надежду, что в ближайшее время город будет освобождён.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ обсуждают оставление своих позиций на одном из участков на Запорожском направлении.