Марочко сообщил о новом укрепрайоне украинской армии к северо-западу от Артёмовска

Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артёмовска (Бахмута) в районе подконтрольного ВСУ села Миньковка.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что на позициях также находятся бронетехника и артиллерийские установки.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что Артёмовск практически взят в окружение.

По данным RT, украинские террористы начали взрывать мосты в Артёмовске, чтобы таким образом замедлить продвижение ВС России внутрь городских кварталов по центральным улицам.