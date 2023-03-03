Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск
- AP
«Ночью 2 марта подразделение... получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил он в видеообращении в Telegram.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.