Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск

Командир подразделения украинских войск заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск (Бахмут).

«Ночью 2 марта подразделение... получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.