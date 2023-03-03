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Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск

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Командир подразделения украинских войск заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск (Бахмут).
Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск
  • AP

«Ночью 2 марта подразделение... получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.

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