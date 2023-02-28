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Командир Сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию у Артёмовска крайне напряжённой

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Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Артёмовска (Бахмута) для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.
Командир Сухопутных войск ВСУ Сырский назвал ситуацию у Артёмовска крайне напряжённой
  • РИА Новости

«Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера», которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — приводятся его слова в Telegram-канале украинского Минобороны Military Media Center.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал освобождение микрорайона Ступки в Артёмовске (Бахмуте) серьёзным успехом.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает в населённый пункт Часов Яр в районе Артёмовска (Бахмута) вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО.

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