Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает в населённый пункт Часов Яр в районе Артёмовска (Бахмута) вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО.

По его словам, как передаёт РИА Новости, прибыло около 30 единиц легкобронированной колёсной и гусеничной техники, а также примерно 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, которые, вероятно, прошли обучение на полигонах НАТО.

Прибывший личный состав противника отличается высокой дисциплиной и мотивацией, добавил Марочко.

Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) является сложной.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.