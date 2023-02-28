Марочко: ВСУ перебрасывают к Артёмовску вооружение и офицеров, подготовленных НАТО
- Legion-Media
По его словам, как передаёт РИА Новости, прибыло около 30 единиц легкобронированной колёсной и гусеничной техники, а также примерно 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, которые, вероятно, прошли обучение на полигонах НАТО.
Прибывший личный состав противника отличается высокой дисциплиной и мотивацией, добавил Марочко.
Ранее украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) является сложной.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.