«СТРАНА.ua»: командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сложной ситуации в Артёмовске

Украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что ситуация для ВСУ в Артёмовске является сложной, сообщает издание «СТРАНА.ua».

«Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключения направлениям Бахмута», — приводит издание слова военнослужащего.

Он отметил, что ситуация тяжёлая на каждом направлении.

Украинский офицер также заявил, что у ВСУ в Артёмовске недостаточно вооружений для наступления.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии. Он объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.

Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артёмовска.