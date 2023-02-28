Зеленский назвал ситуацию на Артёмовском направлении сложной
Он отметил, что постоянно поддерживает связь с командованием.
«На Бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — приводит РИА Новости слова Зеленского.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии. Он объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.
Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артёмовска.