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Зеленский назвал ситуацию на Артёмовском направлении сложной

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Ситуация на Артёмовском (Бахмутском) направлении является постоянно сложной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что постоянно поддерживает связь с командованием.

«На Бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии. Он объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.

Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артёмовска.

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