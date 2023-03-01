Советник Пушилина Кимаковский: Киев оставил на убой в Артёмовске несколько тысяч военных
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«В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артёмовска. Эти вооружённые формирования оставили в городе просто на убой», — приводит РИА Новости его слова.
Как ранее писало агентство Bloomberg, украинские власти «сигнализируют» о том, что Артёмовск вскоре станет невозможно оборонять.
Украинские военные сообщили CNN, что ситуация под Артёмовском для ВСУ гораздо хуже, чем об этом говорят официально в Киеве.
Вместе с этим основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин отметил, что ВСУ в Артёмовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. По его оценке, «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление».