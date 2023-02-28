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CNN: ситуация в Артёмовске для ВСУ гораздо хуже, чем заявляет Киев

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Ситуация под Артёмовском (Бахмутом) для украинской армии гораздо хуже, чем об этом говорят официально в Киеве, сообщает CNN со ссылкой на украинских военных, которые находятся в городе.

«Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить ещё 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении», — рассказал американскому телеканалу украинский военный, попросивший не называть его имени.

Другой украинский военный заявил, что «ситуация вокруг Бахмута очень сложная», а ещё один боец ВСУ назвал боевые действия там адом, пишет ТАСС.

Как ранее писало агентство Bloomberg, украинские власти «сигнализируют» о том, что Артёмовск вскоре станет невозможно оборонять.

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