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Bloomberg: Киев сигнализирует о том, что ВСУ вскоре придётся сдать Артёмовск

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Украинские власти «сигнализируют» о том, что Артёмовск (Бахмут) вскоре станет невозможно оборонять, поэтому ВСУ могут оставить город под натиском российских сил. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: Киев сигнализирует о том, что ВСУ вскоре придётся сдать Артёмовск
  • AP

«Украинские официальные лица сигнализируют о том, что осаждённый восточный город Бахмут вскоре может стать невозможно оборонять», — сказано в статье.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, российские силы «постепенно уничтожают всё, что может быть использовано в качестве оборонительных сооружений» для украинской армии.

Как отметил советник врио главы ДНР Ян Гагин, Артёмовск потерян для Украины и вопрос только в дате, когда произойдёт взятие города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.

По последним данным, практически все дороги в Артёмовск находятся под огневым контролем России.

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