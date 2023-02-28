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Советник Пушилина Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос лишь в дате

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Артёмовск (Бахмут) потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

Об этом пишет РИА Новости.

Гагин отметил, что ВС России работают практически в центральном районе Артёмовска.

Хотя город ещё не взят в окружение, у ВСУ нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, а также проводить ротацию сил, добавил он.

«То, что Украина потеряла Артёмовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдёт», — сказал Гагин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.

По словам командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александра Сырского, в районе Артёмовска (Бахмута) для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.

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