Советник Пушилина Гагин заявил, что Артёмовск потерян для Украины и вопрос лишь в дате
Об этом пишет РИА Новости.
Гагин отметил, что ВС России работают практически в центральном районе Артёмовска.
Хотя город ещё не взят в окружение, у ВСУ нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, а также проводить ротацию сил, добавил он.
«То, что Украина потеряла Артёмовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдёт», — сказал Гагин.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.
По словам командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александра Сырского, в районе Артёмовска (Бахмута) для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.