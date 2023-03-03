Рогов: украинские войска разместили средства ПВО в жилой застройке Запорожья
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ПВО прячут в жилой застройке, в пределах города, прикрываясь мирным населением», — приводит его слова РИА Новости.
Он напомнил, что в результате работы украинской ПВО в Запорожье ракеты падали на жилые многоквартирные дома.
Ранее Рогов в эфире «Соловьёв Live» сообщил, что в Запорожье ракета украинской ПВО попала в многоэтажку, в результате чего погибли три человека.
18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.