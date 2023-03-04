Шойгу проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, он посетил передовой пункт управления одного из объединений.

На командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая людей от террористов.

1 марта Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.