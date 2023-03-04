Шойгу проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне спецоперации
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
В частности, он посетил передовой пункт управления одного из объединений.
На командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая людей от террористов.
1 марта Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.