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Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и военной техникой

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.
Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и военной техникой
  • РИА Новости

Об этом сказано в приказе российского Минобороны.

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами», — говорится в документе.

Кроме того, в нём содержится указание определить порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях.

Ранее руководитель Казначейства России Роман Артюхин сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что ведомство проводит проверку Министерства обороны по четырём направлениям в рамках спецоперации на Украине.

Проверки касаются расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.

Кроме того, 23 января Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.

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