Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и военной техникой
- РИА Новости
Об этом сказано в приказе российского Минобороны.
«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами», — говорится в документе.
Кроме того, в нём содержится указание определить порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях.
Ранее руководитель Казначейства России Роман Артюхин сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что ведомство проводит проверку Министерства обороны по четырём направлениям в рамках спецоперации на Украине.
Проверки касаются расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.
Кроме того, 23 января Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.