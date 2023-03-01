Казначейство проводит проверку Минобороны России по расходам в рамках СВО

Руководитель российского Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что ведомство проводит проверки Минобороны по четырём ключевым направлениям в рамках специальной военной операции на Украине.

РИА Новости