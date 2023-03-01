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Казначейство проводит проверку Минобороны России по расходам в рамках СВО

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Руководитель российского Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что ведомство проводит проверки Минобороны по четырём ключевым направлениям в рамках специальной военной операции на Украине.
Казначейство проводит проверку Минобороны России по расходам в рамках СВО
  • РИА Новости

«В настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны России по четырём ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.

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