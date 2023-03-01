Казначейство проводит проверку Минобороны России по расходам в рамках СВО
- РИА Новости
«В настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны России по четырём ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.