Рогов: в Запорожье зреет недовольство и бунт против режима украинских властей
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«В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил также рост случаев неповиновения властям Киева в украинских отрядах территориальной обороны.
Ранее стало известно, что украинские войска разместили средства противовоздушной обороны в жилой застройке города Запорожья.
18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.