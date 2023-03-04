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Рогов: в Запорожье зреет недовольство и бунт против режима украинских властей

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В Запорожье нарастает недовольство киевским режимом, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: в Запорожье зреет недовольство и бунт против режима украинских властей
  • Gettyimages.ru

«В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил также рост случаев неповиновения властям Киева в украинских отрядах территориальной обороны.

Ранее стало известно, что украинские войска разместили средства противовоздушной обороны в жилой застройке города Запорожья.

18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.

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