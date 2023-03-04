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РИА Новости: сапёры ВДВ минируют фланги российских позиций на случай прорыва диверсантов

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Сапёры ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ.
РИА Новости: сапёры ВДВ минируют фланги российских позиций на случай прорыва диверсантов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для этого используются противопехотные мины.

Отмечается, что военные поставили заграждения на случай прорыва ДРГ.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ подрывают мосты в Артёмовске (Бахмуте) в попытках замедлить продвижение российских сил.

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