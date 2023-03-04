РИА Новости: сапёры ВДВ минируют фланги российских позиций на случай прорыва диверсантов

Сапёры ВДВ под прикрытием разведчиков минируют фланги позиций России на случай прорыва ДРГ.

Об этом информирует РИА Новости.

«С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для этого используются противопехотные мины.

Отмечается, что военные поставили заграждения на случай прорыва ДРГ.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ подрывают мосты в Артёмовске (Бахмуте) в попытках замедлить продвижение российских сил.