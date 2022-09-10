Переброска войск и эвакуация жителей: что известно о ситуации на Харьковском направлении СВО

Власти Харьковской области призвали жителей освобождённых территорий покинуть дома в зоне боевых действий из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Наряду с этим Минобороны России сообщило о переброске войск и техники, в том числе тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк», на Харьковское направление, где идут интенсивные бои с войсками киевского режима.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям освобождённых территорий с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий в связи с усилением обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.

«К сожалению, противник предпринимает всё больше и больше попыток уничтожения наших городов и посёлков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — сказал он в видеообращении.

По его словам, населённые пункты, находящиеся под обстрелом со стороны ВСУ, скоро будут освобождены: «Но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье».

8 сентября Ганчев объявил об эвакуации женщин и детей из Купянска, а также Купянского и Изюмского районов Харьковской области. 9 сентября глава Купянского района Максим Губин сообщил о сложной обстановке, но добавил, что российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. Позднее в пресс-службе администрации района сообщили, что представители ВГА остаются в Купянске.

«Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе. Какая-то её часть выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Накануне Минобороны РФ сообщило о переброске бронетехники и личного состава Вооружённых сил РФ на Харьковское направление. В частности, речь идёт о тяжёлых огнемётных системах ТОС-1А «Солнцепёк».

Запорожская АЭС

Киевский режим намеренно пытается создать условия для прекращения работы Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шёл переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, остановка ЗАЭС «крайне невыгодна украинской экономике», но за это выступают в Вашингтоне. В данный момент атомная электростанция работает на максимально низких мощностях. Он заметил, что рассматривается несколько вариантов (продолжение генерации и консервация путём холодной остановки) по дальнейшей судьбе ЗАЭС.

«Но даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», — заметил Рогов.

9 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением станции и допустил, что работа ЗАЭС будет полностью остановлена. Как указывал Владимир Путин, в МАГАТЭ не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской стороны из-за давления со стороны США и Европы.

Работа гаубиц «Мста-Б» во время СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» по опорным пунктам ВСУ в ходе спецоперации.

«На наблюдательный пункт батальонно-тактической группы поступила информация о местоположении опорных пунктов противника. Артиллерийский корректировщик передаёт координаты опорного пункта ВСУ на батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б». По переданным координатам расчёты батареи навели орудия и произвели выстрелы. После корректировки цели расчёты батареи произвели ещё несколько выстрелов», — отметили в ведомстве.

Как отметил командир батареи Юрий, взводный опорный пункт противника был обнаружен разведчиками при помощи дронов.

«Для подавления данной цели я принял решение привлечь второй огневой взвод моей батареи. Пристрелка и корректировка огня по данной цели велись также с помощью беспилотного летательного аппарата. После серии беглого огня данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена», — сказал военнослужащий.