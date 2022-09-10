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Переброска войск и эвакуация жителей: что известно о ситуации на Харьковском направлении СВО

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Роман Шимаев
Власти Харьковской области призвали жителей освобождённых территорий покинуть дома в зоне боевых действий из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Наряду с этим Минобороны России сообщило о переброске войск и техники, в том числе тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк», на Харьковское направление, где идут интенсивные бои с войсками киевского режима.
Переброска войск и эвакуация жителей: что известно о ситуации на Харьковском направлении СВО
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям освобождённых территорий с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий в связи с усилением обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.

«К сожалению, противник предпринимает всё больше и больше попыток уничтожения наших городов и посёлков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — сказал он в видеообращении.

По его словам, населённые пункты, находящиеся под обстрелом со стороны ВСУ, скоро будут освобождены: «Но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье».

8 сентября Ганчев объявил об эвакуации женщин и детей из Купянска, а также Купянского и Изюмского районов Харьковской области. 9 сентября глава Купянского района Максим Губин сообщил о сложной обстановке, но добавил, что российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности. Позднее в пресс-службе администрации района сообщили, что представители ВГА остаются в Купянске.

«Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе. Какая-то её часть выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Накануне Минобороны РФ сообщило о переброске бронетехники и личного состава Вооружённых сил РФ на Харьковское направление. В частности, речь идёт о тяжёлых огнемётных системах ТОС-1А «Солнцепёк».

Запорожская АЭС

Киевский режим намеренно пытается создать условия для прекращения работы Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шёл переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, остановка ЗАЭС «крайне невыгодна украинской экономике», но за это выступают в Вашингтоне. В данный момент атомная электростанция работает на максимально низких мощностях. Он заметил, что рассматривается несколько вариантов (продолжение генерации и консервация путём холодной остановки) по дальнейшей судьбе ЗАЭС.

«Но даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», — заметил Рогов.

9 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно остановить обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением станции и допустил, что работа ЗАЭС будет полностью остановлена. Как указывал Владимир Путин, в МАГАТЭ не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской стороны из-за давления со стороны США и Европы.

Работа гаубиц «Мста-Б» во время СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм гаубиц «Мста-Б» по опорным пунктам ВСУ в ходе спецоперации.

«На наблюдательный пункт батальонно-тактической группы поступила информация о местоположении опорных пунктов противника. Артиллерийский корректировщик передаёт координаты опорного пункта ВСУ на батарею 152-мм гаубиц «Мста-Б». По переданным координатам расчёты батареи навели орудия и произвели выстрелы. После корректировки цели расчёты батареи произвели ещё несколько выстрелов», — отметили в ведомстве.

Как отметил командир батареи Юрий, взводный опорный пункт противника был обнаружен разведчиками при помощи дронов.

«Для подавления данной цели я принял решение привлечь второй огневой взвод моей батареи. Пристрелка и корректировка огня по данной цели велись также с помощью беспилотного летательного аппарата. После серии беглого огня данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена», — сказал военнослужащий.

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