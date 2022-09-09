Глава МАГАТЭ не исключил, что Запорожская АЭС будет полностью остановлена
- AP
«Оператор, больше неуверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора», — приводятся его слова на сайте агентства.
Гросси отметил, что восстановление надёжного внешнего электроснабжения атомного объекта маловероятно из-за частых обстрелов Энергодара.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.