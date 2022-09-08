«Постоянные ракетные атаки»: в Купянске объявили об эвакуации женщин и детей из-за обстрелов со стороны ВСУ

Из-за постоянных ракетных атак украинских вооружённых формирований на Купянск местные власти объявили об эвакуации женщин и детей. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, эвакуация — единственный способ спасти мирных жителей. Также будут эвакуированы жители Купянского и Изюмского районов.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил об эвакуации женщин и детей из ряда населённых пунктов региона в связи с постоянными обстрелами территорий со стороны киевского режима.

«На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того что постоянно город находится под террором, постоянные ракетные атаки именно со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», — сказал Ганчев на видео, опубликованном пресс-службой региона.

По его словам, эвакуация затронет почти весь Купянский и Изюмский районы. Он заметил, что ВСУ нанесли «серьёзный материальный и моральный ущерб» населению Харьковской области.

«Сегодня я не вижу никакого больше выхода, как просто обеспечить хотя бы спасение детей, которые находятся под постоянными обстрелами», — заявил он.

Взрыв в штабе движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе

Вечером 7 сентября киевский режим совершил теракт на территории Запорожской области — был взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» в городе Мелитополь.

Как сообщил председатель движения, глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» в результате теракта никто не пострадал, был нанесён только материальный ущерб.

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе — по улице Ломоносова, 234», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По его словам, было два взрыва, первый из них был «приманкой».

«Те, кто его готовили и реализовывали, будут задержаны или ликвидированы при попытке к бегству или сопротивлению, потому что вводные по этим негодяям известны», — цитирует его РИА Новости.

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Наряду с этим он рассказал, что ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав РФ.

«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки её безрезультатности, всё ещё не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время — вот всё, на что способна Украина», — написал Рогов в Telegram.

Запорожская АЭС

Владимир Рогов также выступил за проведение демилитаризации правого берега Днепра, откуда украинские вооружённые формирования ведут обстрел Запорожской АЭС.

«Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области, чьи слова приводит РИА Новости.

Комментируя заявление главы украинской атомной энергетической компании «Энергоатом» Петра Котина о том, что Киев выступает за размещение на территории ЗАЭС международных миротворцев, он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в ядерном объекте исключительно в военных целях. «Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе», — указал он.

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6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт по итогам поездки своей делегации на Запорожскую АЭС. В документе отмечается, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС. К тому же предлагается создание защитной зоны вокруг объекта.

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что попросит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси объяснить идею о зоне безопасности ЗАЭС. В свою очередь, Владимир Путин заявил о доверии к отчёту миссии агентства, но отметил при этом, что организация находится под давлением США и Европы и не может прямо сказать, что обстрелы идут с украинской стороны.

Сводка ДНР

Украинские вооружённые формирования за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности было применено 227 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, а также неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новосёловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)», — говорится в сообщении.

В результате украинских обстрелов ранения различной степени тяжести получили пять человек. Также было повреждено 16 домостроений в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.