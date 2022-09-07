Рогов сообщил о взрыве штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе
«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — сообщил он в Telegram.
По словам Рогова, ВСУ открыли огонь по городу после обнародования данных опроса о поддержке жителями региона референдума о вхождении в состав России.
«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки её безрезультатности, всё ещё не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время — вот всё, на что способна Украина», — добавил он.
Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области был задержан корректировщик артиллерии ВСУ.
В Мелитополе, по предварительным данным, работает система ПВО, зафиксировано пять взрывов.