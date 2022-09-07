В Запорожской области сообщили о работе ПВО в Мелитополе

В Мелитополе, предварительно, работает система ПВО, зафиксировано пять взрывов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

РИА Новости

«Мелитополь — громко. Предварительно — работа ПВО… Пять взрывов», — написал он в Telegram. Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области был задержан корректировщик артиллерии ВСУ.