В Запорожской области сообщили о работе ПВО в Мелитополе
В Мелитополе, предварительно, работает система ПВО, зафиксировано пять взрывов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
- РИА Новости
«Мелитополь — громко. Предварительно — работа ПВО… Пять взрывов», — написал он в Telegram.
Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области был задержан корректировщик артиллерии ВСУ.
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