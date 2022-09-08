Председатель движения «Мы вместе с Россией» глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов призвал к демилитаризации правого берега Днепра, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС.

«Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, ВСУ обстреливают территорию станции из городов Марганец и Никополь.

Он отметил, что ЗАЭС необходима Киеву только в военных целях.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.