Превозмогая боль: раненная ВСУ Зинаида Гарбузюк из Донбасса предотвратила аварию на насосной станции

9 августа 2014 года украинская армия нанесла артиллерийский удар по городам Донецкой области. Два человека погибли, несколько получили ранения. Среди пострадавших оказалась 64-летняя жительница Енакиева Зинаида Гарбузюк. В беседе с RT женщина вспоминает, как, несмотря на ранение, осталась на посту, чтобы не допустить аварии на насосной станции.

Зинаида Гарбузюк работала на канализационной насосной станции №2. Когда в шесть утра 9 августа ВСУ внезапно начали обстрел Енакиева, она была на смене. Зинаида услышала взрывы, но даже не успела толком понять, что происходит, — спустя несколько мгновений в десяти метрах от неё разорвался снаряд.

«Меня сбило с ног, я упала на пол и потеряла сознание. Когда очнулась, почувствовала, как по лицу течёт кровь. Было больно. Я посмотрела на себя в зеркало и увидела на лбу крупный порез», — рассказывает Гарбузюк.

Рядом никого не было, и женщине пришлось самостоятельно, подручными средствами перебинтовать себе голову, чтобы хоть как-то остановить кровотечение. Но свой пост она не бросила, в больницу не поехала и сразу пошла перекрывать насосы станции, чтобы они не вышли из строя.

Вскоре о ранении Зинаиды Гарбузюк узнали её коллеги и тут же вызвали скорую. Пострадавшей сделали обезболивающий укол, отвезли её в больницу, где женщине наложили швы.

Гарбузюк предложили остаться в госпитале, но она отказалась — город продолжали бомбить, дома и на работе в ней нуждались.