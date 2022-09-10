В Горловке скончался мирный житель, пострадавший при обстреле ВСУ

Мирный житель, который накануне пострадал при обстреле украинских военных в Горловке, скончался. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«К сожалению, мирный горловчанин 1969 года рождения, получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела посёлка городского типа Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался», — написал он в Telegram.

Приходько добавил, что врачи боролись за жизнь мужчины до последнего, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Накануне мэр Горловки заявил, что трое мирных жителей города пострадали при обстреле города со стороны украинской армии.