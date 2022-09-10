военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боец ВСУ заявил об ударах украинской армии по гражданским объектам в Запорожской области

Короткая ссылка
Украинские военные стреляли по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил задержанный бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ, житель города Борис Архипенко.
Боец ВСУ заявил об ударах украинской армии по гражданским объектам в Запорожской области
  • Legion-Media

«Я точно слышал, что были прилёты с Никополя к нам на Консервный (жилой район города. — RT), пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехали», — приводит РИА Новости его слова.

Архипенко добавил, что ВСУ стреляли по церкви.

«Это не нормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных», — отметил он.

Ранее стало известно, что украинские войска открыли артиллерийский огонь по Энергодару в освобождённой части Запорожской области.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, жилые районы Мелитополя, Энергодара и Бердянска оказались обесточены после обстрела со стороны украинских военных, начато восстановление подачи электроэнергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить