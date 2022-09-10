Боец ВСУ заявил об ударах украинской армии по гражданским объектам в Запорожской области

Украинские военные стреляли по гражданским объектам в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил задержанный бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ, житель города Борис Архипенко.

«Я точно слышал, что были прилёты с Никополя к нам на Консервный (жилой район города. — RT), пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехали», — приводит РИА Новости его слова.

Архипенко добавил, что ВСУ стреляли по церкви.

«Это не нормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных», — отметил он.

Ранее стало известно, что украинские войска открыли артиллерийский огонь по Энергодару в освобождённой части Запорожской области.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, жилые районы Мелитополя, Энергодара и Бердянска оказались обесточены после обстрела со стороны украинских военных, начато восстановление подачи электроэнергии.