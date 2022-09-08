Власти Энергодара заявили, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу
- РИА Новости
- © Пресс-служба ВГА Энергодара
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Украинские каратели ведут артиллерийский обстрел города Энергодар. Срочно переместитесь в укрытие», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что в Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.
7 сентября Энергодар был обесточен из-за обстрелов украинских войск.