Власти Энергодара заявили, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Энергодару в освобождённой части Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Украинские каратели ведут артиллерийский обстрел города Энергодар. Срочно переместитесь в укрытие», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что в Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.

7 сентября Энергодар был обесточен из-за обстрелов украинских войск.