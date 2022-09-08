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Власти Энергодара заявили, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу

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Украинские войска открыли артиллерийский огонь по Энергодару в освобождённой части Запорожской области.
Власти Энергодара заявили, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ВГА Энергодара

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Украинские каратели ведут артиллерийский обстрел города Энергодар. Срочно переместитесь в укрытие», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что в Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.

7 сентября Энергодар был обесточен из-за обстрелов украинских войск.

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