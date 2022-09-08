Рогов: в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске были отключения электроэнергии из-за обстрелов

Жилые районы Мелитополя, Энергодара и Бердянска оказались обесточены после обстрела со стороны украинских военных, начато восстановление подачи электроэнергии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», глава отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«После очередного обстрела со стороны боевиков ВСУ произошло массовое отключение электроэнергии в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске. Через час начато восстановление подачи электроэнергии», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что в Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.

7 сентября Энергодар был обесточен из-за обстрелов украинских войск.