Рогов: в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске были отключения электроэнергии из-за обстрелов
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«После очередного обстрела со стороны боевиков ВСУ произошло массовое отключение электроэнергии в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске. Через час начато восстановление подачи электроэнергии», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что в Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.
7 сентября Энергодар был обесточен из-за обстрелов украинских войск.