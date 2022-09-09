«Несколько неудачных попыток»: в МО РФ сообщили об отступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
Вооружённые силы Украины отступили после неудачных атак на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 9 сентября.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и более 270 военнослужащих», — сообщил Конашенков.
Вместе с тем высокоточными ударами ВКС России по пунктам управления националистического формирования «Кракен» и 93-й механизированной бригады уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.
В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования по пунктам временной дислокации украинских подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова националисты потеряли более 50 боевиков, свыше 120 были ранены.
Авиация, ракетные войска и артиллерия высокоточными ударами поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 153 районах.
Военнослужащим РФ удалось уничтожить три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также были поражены боевая машина РСЗО HIMARS и гаубица М-777 американского производства.
В свою очередь, средства ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
- © Министерство обороны РФ
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС
Украинские войска продолжают провокационные действия, создавая угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, подчеркнули в Минобороны.
Сообщается о шести обстрелах в области Энергодара. В сумме было выпущено 27 снарядов, которыми удалось поразить линии электропередачи, оставив город без электричества.
В ведомстве сообщили, что огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, а штатный персонал продолжил обеспечение контроля технического состояния АЭС.
Украинский десант
ВСУ снова попытались перебросить десант через Днепр в направлении города Каменка-Днепровская, но атаку удалось отразить, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ пытаются прощупать слабое место в обороне.
«Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Рогов напомнил, что 1 и 3 сентября ВСУ уже предпринимали попытки высадиться в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
По данным главы администрации Энергодара Александра Волги, украинский десант предпринял попытку прорыва примерно в 01:00 мск. Перед этим ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч», обеспечивающей город электроэнергией. В настоящее время Энергодар обесточен, передаёт Интерфакс.
Срыв украинского наступления под Харьковом
Российским военным удалось сорвать наступление противника под Харьковом, сообщил в своём Telegram-канале первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«7 сентября нашей разведкой было обнаружено накапливание сил и средств противника в районе Серебрянки, что рядом с Северском. По подсчётам, противник стянул до 2,5 тыс. живой силы, а также военную технику (танки, БМП, САУ)... в ночь с 7 на 8 сентября наша артиллерия и авиация нанесли ей огневое поражение. Теперь они никуда и никогда не выдвинутся», — указал он.
Безсонов предположил, что утром 8 сентября боевики должны были атаковать с юга по направлению к Купянску.
Он подчеркнул, что радиоперехваты свидетельствуют о большом количестве иностранных наёмников в группировке.
Модификация российской техники
Минобороны России проводит разноплановую модернизацию находящихся в войсках боевых машин пехоты сразу трёх поколений, сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков газете «Красная звезда» 9 сентября.
В зону проведения СВО направлены дополнительные комплекты защиты для боевых машины пехоты и бронетранспортёров, заявил он.
«Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции», — рассказывает Шестаков.Также на russian.rt.com «Эффективная огневая поддержка»: как модернизированные бронетранспортёры БТР-82А усилят Сухопутные войска России
В Минобороны также отчитались о продолжении работы по созданию перспективного танка «Армата». «В рамках данного проекта будут созданы не только боевые машины, но и платформа (базовое шасси) для образцов вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск», — цитирует Шестакова Интерфакс.