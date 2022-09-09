«Несколько неудачных попыток»: в МО РФ сообщили об отступлении ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооружённые силы Украины предприняли несколько попыток атаковать на Николаево-Криворожском направлении, но понесли потери и были вынуждены отступить, сообщили в Минобороны РФ. В общей сложности боевики потеряли три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и более 270 военнослужащих. В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено 46-й аэромобильной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригаде.

Вооружённые силы Украины отступили после неудачных атак на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 9 сентября.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и более 270 военнослужащих», — сообщил Конашенков.

Вместе с тем высокоточными ударами ВКС России по пунктам управления националистического формирования «Кракен» и 93-й механизированной бригады уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования по пунктам временной дислокации украинских подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова националисты потеряли более 50 боевиков, свыше 120 были ранены.

Авиация, ракетные войска и артиллерия высокоточными ударами поразили восемь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 153 районах.

Военнослужащим РФ удалось уничтожить три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также были поражены боевая машина РСЗО HIMARS и гаубица М-777 американского производства.

В свою очередь, средства ПВО перехватили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

© Министерство обороны РФ

Атака ВСУ на Запорожскую АЭС

Украинские войска продолжают провокационные действия, создавая угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, подчеркнули в Минобороны.

Сообщается о шести обстрелах в области Энергодара. В сумме было выпущено 27 снарядов, которыми удалось поразить линии электропередачи, оставив город без электричества.

В ведомстве сообщили, что огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, а штатный персонал продолжил обеспечение контроля технического состояния АЭС.

Украинский десант

ВСУ снова попытались перебросить десант через Днепр в направлении города Каменка-Днепровская, но атаку удалось отразить, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ пытаются прощупать слабое место в обороне.

«Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Рогов напомнил, что 1 и 3 сентября ВСУ уже предпринимали попытки высадиться в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

По данным главы администрации Энергодара Александра Волги, украинский десант предпринял попытку прорыва примерно в 01:00 мск. Перед этим ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч», обеспечивающей город электроэнергией. В настоящее время Энергодар обесточен, передаёт Интерфакс.

Срыв украинского наступления под Харьковом

Российским военным удалось сорвать наступление противника под Харьковом, сообщил в своём Telegram-канале первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«7 сентября нашей разведкой было обнаружено накапливание сил и средств противника в районе Серебрянки, что рядом с Северском. По подсчётам, противник стянул до 2,5 тыс. живой силы, а также военную технику (танки, БМП, САУ)... в ночь с 7 на 8 сентября наша артиллерия и авиация нанесли ей огневое поражение. Теперь они никуда и никогда не выдвинутся», — указал он.

Безсонов предположил, что утром 8 сентября боевики должны были атаковать с юга по направлению к Купянску.

Он подчеркнул, что радиоперехваты свидетельствуют о большом количестве иностранных наёмников в группировке.

Модификация российской техники

Минобороны России проводит разноплановую модернизацию находящихся в войсках боевых машин пехоты сразу трёх поколений, сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков газете «Красная звезда» 9 сентября.

В зону проведения СВО направлены дополнительные комплекты защиты для боевых машины пехоты и бронетранспортёров, заявил он.

«Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции», — рассказывает Шестаков.

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В Минобороны также отчитались о продолжении работы по созданию перспективного танка «Армата». «В рамках данного проекта будут созданы не только боевые машины, но и платформа (базовое шасси) для образцов вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск», — цитирует Шестакова Интерфакс.