В Энергодаре подтвердили данные о предотвращении попытки высадки украинского десанта

Глава городской администрации Энергодара Александр Волга подтвердил информацию о предотвращении попытки высадки украинского десанта вблизи города.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражён», — сказал он Интерфаксу.

По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 01:00 мск. Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям, в частности по подстанции «Луч».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.