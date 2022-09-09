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В Энергодаре подтвердили данные о предотвращении попытки высадки украинского десанта

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Глава городской администрации Энергодара Александр Волга подтвердил информацию о предотвращении попытки высадки украинского десанта вблизи города.
В Энергодаре подтвердили данные о предотвращении попытки высадки украинского десанта
  • РИА Новости

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражён», — сказал он Интерфаксу.

По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 01:00 мск. Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям, в частности по подстанции «Луч».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.

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