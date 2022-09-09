В Запорожской области заявили о попытке украинского десанта высадиться в регионе

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский десант предпринял очередную неудачную попытку высадки через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской.

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Она успешно отражена», — сказал РИА Новости Рогов.

Он уточнил, что украинские войска пытаются нащупать слабое место в обороне, чтобы создать себе плацдарм для наступления. До этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.