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В Запорожской области заявили о попытке украинского десанта высадиться в регионе

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Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский десант предпринял очередную неудачную попытку высадки через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской.
В Запорожской области заявили о попытке украинского десанта высадиться в регионе
  • AP

«Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Она успешно отражена», — сказал РИА Новости Рогов.

Он уточнил, что украинские войска пытаются нащупать слабое место в обороне, чтобы создать себе плацдарм для наступления. До этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ поздно вечером 2 сентября попытались высадить на катерах десант на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного.

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