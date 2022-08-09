В районе Умани: Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов к HIMARS и M777

В Черкасской области в результате удара высокоточным оружием по складу боеприпасов ВСУ уничтожены сотни снарядов к системам HIMARS и гаубицам M777 американского производства, сообщили в Минобороны РФ. Также ликвидирован командный пункт воздушных сил Украины, он был поражён высокоточными ракетами воздушного базирования. Кроме того, 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность в результате наступления российских военных.

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов, в котором содержались снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц M777 производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесён удар по крупному складу боеприпасов в районе населённого пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», — сказал Конашенков.

К тому же ударом высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожен «действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины», который располагался в районе Вороновицы Винницкой области.

Кроме того, в ходе наступательных действий российских ВС утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ. «Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», — заметил представитель оборонного ведомства.

В рамках контрбатарейной борьбы было поражено две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2, тогда как авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по двум пунктам управления, трём складам, а также по живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах.

Вместе с тем российские средства ПВО сбили один украинский самолёт МиГ-29, три беспилотника, а также перехватили 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов к HIMARS и M777

Также официальный представитель Минобороны России сообщил о продолжении деятельности по отслеживанию иностранных наёмников и специалистов, прибывших на Украину для участия в боевых действиях.

«За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских вооружённых сил и подразделений НМ Донецкой и Луганской народных республик число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192», — сказал Конашенков.

Представитель министерства также указал, что в последние недели на Украину прибыли ещё 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии. При этом «количество прибывающих наёмников не перекрывает потери в их рядах». Так, за этот временной промежуток были ликвидированы 335 иностранных боевиков, ещё 389 покинули украинскую территорию.

По его словам, Польша лидирует «по темпам убыли наёмников»: 99 — уничтожены, 146 — выехали с украинской территории. Также за минувшие недели были ликвидированы 36 наёмников из Канады, 33 — из Румынии, 21 — из США.

© Министерство обороны РФ

«Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии предпосылок к проведению встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать российский лидер.

«Мы ещё раз сказали, что можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Песков указывал, что проведение между Москвой и Киевом встречи на высшем уровне станет возможным только после того, как «всю домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков. При этом в настоящее время между Россией и Украиной нет никакого переговорного процесса, поскольку украинская делегация «ушла с радаров».

Активизация разговоров о возможности встречи между Путиным и Зеленским произошла после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего о готовности Анкары организовать переговоры лидеров России и Украины.