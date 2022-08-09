Минобороны: ВМФ России уничтожил свыше 300 снарядов к HIMARS в Черкасской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесён удар по крупному складу боеприпасов в районе населённого пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Также было ликвидировано большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.
8 августа сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.