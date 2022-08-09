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Минобороны: ВМФ России уничтожил свыше 300 снарядов к HIMARS в Черкасской области

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ВМФ России уничтожил более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS в Черкасской области.
Минобороны: ВМФ России уничтожил свыше 300 снарядов к HIMARS в Черкасской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесён удар по крупному складу боеприпасов в районе населённого пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Также было ликвидировано большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

8 августа сообщалось, что российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.

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