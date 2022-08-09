МО: в Винницкой области уничтожен заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины

ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в районе Винницкой области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населённого пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.