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МО: в Винницкой области уничтожен заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины

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ВС России уничтожили действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины в районе Винницкой области.
МО: в Винницкой области уничтожен заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населённого пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглублённый командный пункт Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.

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