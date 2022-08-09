Песков: в случае строительства завода Bayraktar на Украине он подпадёт под демилитаризацию

Если на Украине будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, он подпадёт под демилитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости