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Песков: в случае строительства завода Bayraktar на Украине он подпадёт под демилитаризацию

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Если на Украине будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar, он подпадёт под демилитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: в случае строительства завода Bayraktar на Украине он подпадёт под демилитаризацию
  • РИА Новости

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадёт под тему демилитаризации», — заявил Песков.

По его словам, строительство завода «лишь продлит страдания украинцев», но не помешает достижению целей специальной военной операции.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что Турция и Украина заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

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