Песков: в случае строительства завода Bayraktar на Украине он подпадёт под демилитаризацию
- РИА Новости
«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадёт под тему демилитаризации», — заявил Песков.
По его словам, строительство завода «лишь продлит страдания украинцев», но не помешает достижению целей специальной военной операции.
Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что Турция и Украина заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.