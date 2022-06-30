«По прямому указанию Верховного главнокомандующего»: Минобороны РФ рассказало об обмене военнопленными с Украиной
Произошедший 29 июня обмен военнопленными между союзными силами и Украиной в формате «144 на 144» был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооружённых сил РФ Владимира Путина, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращённых, — это самая главная задача. Всё остальное потом. Практически все освобождённые, — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал Конашенков.
Он также напомнил, что общее число украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек.
Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в рамках обмена пленными между Донецком и Киевом домой возвращаются 144 бойца ДНР и РФ, среди них — «очень ценные военнослужащие» и мобилизованные бойцы. При этом украинской стороне были выданы несколько находящихся «в плачевном состоянии» рядовых националистических батальонов.Также на russian.rt.com В формате «144 на 144»: ДНР и Украина провели обмен военнопленными
Россия обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, заметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
«Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто в чём замешан, чем занимался, и только в случае, когда тяжело ранены, и в случаях, когда раненые не будут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются», — сказал он.
Спикер нижней палаты парламента также призвал депутатов постоянно оказывать поддержку участникам специальной военной операции: «Нам важно это делать не по случаю, а постоянно: оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих».
В марте Госдума приняла закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Он вступил в силу 26 марта после подписания Владимиром Путиным. Согласно документу, на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО в поддержку Донбасса с 24 февраля 2022 года, распространятся различные меры социальной поддержки. В их числе дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и ЖКУ. В июне в ГД внесли законопроект о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции в поддержку Донбасса, статусом «ветеран боевых действий».
«Действия киевского режима — преступление против человечности»
Действия киевского режима в Донбассе можно квалифицировать исключительно как преступление против человечности. Такое мнение высказал Владимир Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума.
«Действиям киевского режима нет другого определения, кроме как «преступление против человечности», — сказал президент России.
Накануне глава государства указал, что объявленные 24 февраля цели специальной военной операции России в поддержку Донбасса не изменились. По его словам, представители Минобороны и Генштаба РФ работают спокойно и ритмично: «Войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану».
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение о проведении специальной военной операции в поддержку Донбасса тяжёлым, но взвешенным и вынужденным.
«Когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда мы сделали всё возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе уже не было возможности», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что целью СВО является защита людей, годами подвергавшихся «бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима».
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