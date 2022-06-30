«По прямому указанию Верховного главнокомандующего»: Минобороны РФ рассказало об обмене военнопленными с Украиной

Обмен военнопленными в формате «144 на 144» состоялся 29 июня по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, сообщили в Минобороны РФ. При этом в ведомстве указали, что общее число солдат ВСУ, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что российская сторона обменивает тяжелораненых украинских военнопленных. Он также призвал парламентариев постоянно оказывать поддержку участникам специальной военной операции.

Произошедший 29 июня обмен военнопленными между союзными силами и Украиной в формате «144 на 144» был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооружённых сил РФ Владимира Путина, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращённых, — это самая главная задача. Всё остальное потом. Практически все освобождённые, — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал Конашенков.

Он также напомнил, что общее число украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в рамках обмена пленными между Донецком и Киевом домой возвращаются 144 бойца ДНР и РФ, среди них — «очень ценные военнослужащие» и мобилизованные бойцы. При этом украинской стороне были выданы несколько находящихся «в плачевном состоянии» рядовых националистических батальонов.

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Россия обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, заметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании.

«Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто в чём замешан, чем занимался, и только в случае, когда тяжело ранены, и в случаях, когда раненые не будут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются», — сказал он.

Спикер нижней палаты парламента также призвал депутатов постоянно оказывать поддержку участникам специальной военной операции: «Нам важно это делать не по случаю, а постоянно: оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем, кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих».

В марте Госдума приняла закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Он вступил в силу 26 марта после подписания Владимиром Путиным. Согласно документу, на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО в поддержку Донбасса с 24 февраля 2022 года, распространятся различные меры социальной поддержки. В их числе дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и ЖКУ. В июне в ГД внесли законопроект о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции в поддержку Донбасса, статусом «ветеран боевых действий».

«Действия киевского режима — преступление против человечности»

Действия киевского режима в Донбассе можно квалифицировать исключительно как преступление против человечности. Такое мнение высказал Владимир Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума.

«Действиям киевского режима нет другого определения, кроме как «преступление против человечности», — сказал президент России.

Накануне глава государства указал, что объявленные 24 февраля цели специальной военной операции России в поддержку Донбасса не изменились. По его словам, представители Минобороны и Генштаба РФ работают спокойно и ритмично: «Войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой работы. Всё идёт по плану».

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение о проведении специальной военной операции в поддержку Донбасса тяжёлым, но взвешенным и вынужденным.

«Когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда мы сделали всё возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе уже не было возможности», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что целью СВО является защита людей, годами подвергавшихся «бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима».