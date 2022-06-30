Володин заявил о необходимости бороться за каждого попавшего в плен российского бойца

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с обменом военнопленными с Украиной.
Володин заявил о необходимости бороться за каждого попавшего в плен российского бойца
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«Могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых... Тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят», — заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.

Володин подчеркнул, что «наших ребят надо вызволять из плена, бороться за каждого».

Ранее в Минобороны сообщили, что обмен военнопленными с Украиной организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации, президента России Владимира Путина.

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