Володин заявил о необходимости бороться за каждого попавшего в плен российского бойца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с обменом военнопленными с Украиной.

«Могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых... Тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят», — заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.

Володин подчеркнул, что «наших ребят надо вызволять из плена, бороться за каждого».

Ранее в Минобороны сообщили, что обмен военнопленными с Украиной организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации, президента России Владимира Путина.