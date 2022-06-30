Минобороны России: обмен военнопленными с Украиной проведён по прямому указанию Путина

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что обмен военнопленными с Украиной организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации, президента России Владимира Путина.
Минобороны России: обмен военнопленными с Украиной проведён по прямому указанию Путина
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В ведомстве подтвердили, что обмен 144 на 144 военнослужащих состоялся вечером 29 июня.

Отмечается, что данное решение было принято, «поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращённых, — это самая главная задача».

  • Минобороны России: обмен военнопленными с Украиной проведён по прямому указанию Путина

В Минобороны добавили, что практически все освобождённые имеют ранения, в том числе тяжёлые.

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