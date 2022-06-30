Путин назвал действия киевских властей в Донбассе преступлением против человечности

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Российский президент Владимир Путин назвал действия киевских властей в Донбассе преступлением против человечности.

В ходе обращения к участникам Международного юридического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что все жизненно важные сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования и кропотливой совместной работы.

«И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, — а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности», — приводит его слова Интерфакс.

  • Путин назвал действия киевских властей в Донбассе преступлением против человечности

Ранее Путин заявил, что конечная цель спецоперации — это освобождение Донбасса, защита проживающего там населения и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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