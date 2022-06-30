Командир полка спецназа Чалаев рассказал о наступлении на Лисичанск

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У ВСУ ситуация плачевная, нам некуда спешить — всё потихоньку, заявил командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, комментируя наступательную операцию на Лисичанск в Луганской Народной Республике.
Командир полка спецназа Чалаев рассказал о наступлении на Лисичанск
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«У них плачевная ситуация — зачем нам спешить... Потихоньку, дом за домом, квартал за кварталом», — сказал он.

Чалаев отметил, что Лисичанск — самый укреплённый город, и поэтому военные приняли решение идти не в лобовую атаку, а расширить фронт на 50 км.

«Шаг за шагом, чтобы они израсходовали силы и средства, мы довели их до того состояния, что сейчас они не могут нам противостоять», — пояснил чеченский командир.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР.

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