Командир полка спецназа Чалаев рассказал о наступлении на Лисичанск

У ВСУ ситуация плачевная, нам некуда спешить — всё потихоньку, заявил командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, комментируя наступательную операцию на Лисичанск в Луганской Народной Республике.

«У них плачевная ситуация — зачем нам спешить... Потихоньку, дом за домом, квартал за кварталом», — сказал он.

Чалаев отметил, что Лисичанск — самый укреплённый город, и поэтому военные приняли решение идти не в лобовую атаку, а расширить фронт на 50 км.

«Шаг за шагом, чтобы они израсходовали силы и средства, мы довели их до того состояния, что сейчас они не могут нам противостоять», — пояснил чеченский командир.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР.