«Заслуживают поддержки»: в Госдуму внесён закон о наделении гражданских лиц статусом «ветеран боевых действий»
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
В Государственную думу внесён законопроект о наделении статусом «ветеран боевых действий» гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции в поддержку Донбасса. Речь идёт о гражданском персонале Вооружённых Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, которые помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий.
Документ разработала партия «Единая Россия». Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассчитывает, что Госдума рассмотрит и примет законопроект «в самые короткие сроки».
«Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус «ветерана» сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал в Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди — герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства», — заявил он.
По его словам, статус «ветерана боевых действий» предоставит специалистам гражданских профессий, привлечённых к СВО, дополнительную социальную защиту, налоговые льготы и ряд других преимуществ.
«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в целом поддержала эту законодательную инициативу.
«Я считаю, что необходимо предоставлять преференции и льготы таким людям, которые по воле души, по воле сердца или из чувства патриотизма едут исполнять свой долг. Кстати, многие медики берут трудовой отпуск и уезжают в Донбасс помогать людям и выполнять очень сложную работу. Поэтому, конечно, я уверена в необходимости помощи таким людям и определения их особого статуса. Но, на мой взгляд, не «ветерана боевых действий», а статусом, скажем так, на одну ступеньку ниже», — сказала она в разговоре с RT.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, в свою очередь, указал, что этот законопроект может сыграть положительную роль в увеличении числа желающих поработать на благо жителей Донбасса.
«Данный законопроект не только показывает отношение власти к таким «передовикам», людям, готовым собой пожертвовать, но и подаёт пример другой группе населения, которая тоже могла бы проявить себя и каким-то образом помочь в восстановлении и Донбасса. Проще говоря, это может дать эффект домино, когда люди, которые готовы и хотят помогать в восстановлении Донбасса, будут более активно в этом участвовать», — заявил собеседник RT.
В марте Госдума приняла закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Согласно документу, на военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО в поддержку Донбасса с 24 февраля 2022 года, распространятся различные меры социальной поддержки. В их числе дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и ЖКУ. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступил в силу 26 марта.
Кроме того, в апреле депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей. Его коллега Олег Матвейчев в начале июня обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой приравнять работающих в зоне боевых действий корреспондентов СМИ к ветеранам. Парламентарий отметил, что военкоры не только выполняют важную информационную миссию, освещая ход боевых действий, но и ежедневно рискуют здоровьем и жизнью.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения в число ветеранов боевых действий представителей российских средств массовой информации, выполняющих должностные обязанности в зоне боевых действий и имеющих аккредитацию Министерства обороны либо иного органа государственной власти, а также распространить на них в полном или частичном объёме льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий», — говорилось в тексте обращения.
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