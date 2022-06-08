Депутат Матвейчев предложил приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил приравнять работающих в зоне боевых действий корреспондентов СМИ к ветеранам. Копия письма на имя министра обороны Сергея Шойгу есть в распоряжении RT.
Депутат Матвейчев предложил приравнять военкоров к ветеранам боевых действий
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель отметил, что присутствующие в зоне боевых действий военные корреспонденты выполняют важную информационную миссию: освещают ход боевых действий, знакомят общество с реальными событиями, нивелируют попытки сторонних вбросов недостоверной информации.

В то же время они, как и военнослужащие, ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью, выполняя профессиональные обязанности, отметил Матвейчев.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения в число ветеранов боевых действий представителей российских средств массовой информации, выполняющих должностные обязанности в зоне боевых действий и имеющих аккредитацию Министерства обороны либо иного органа государственной власти, а также распространить на них в полном или частичном объёме льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время в перечень ветеранов боевых действий входят военнослужащие, представители органов внутренних дел, Национальной гвардии, органов государственной безопасности, принимавшие участие в боевых действиях, участники боевых действий в составе отрядов самообороны Республики Дагестан во второй половине 1999 года, прокуроры и следователи, выполнявшие свои служебные обязанности в Чеченской Республике в период вооружённого конфликта, и так далее.

Законодательство предусматривает меры поддержки ветеранов боевых действий, в том числе компенсацию части расходов на оплату жилых помещений, медицинские льготы и тому подобное.

Законом «О СМИ» в настоящее время предусмотрены компенсационные выплаты со стороны редакции в случае причинения вреда корреспонденту при выполнении рабочих поручений в особых условиях, в том числе в районах боевых действий. В случае гибели сотрудника редакция обязана выплатить семье погибшего компенсацию в размере не менее 2 млн рублей.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине.

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