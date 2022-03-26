Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

Согласно документу, ветеранами являются военнослужащие, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и в ЛНР с 24 февраля 2022 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

23 марта депутаты Госдумы приняли в трёх чтениях закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Согласно документу, на них распространятся различные меры социальной поддержки, в числе которых дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКУ.