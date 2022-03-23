В Кремле заявили, что спецоперация на Украине идёт в строгом соответствии с планом
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«Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны, не буду повторяться», — сказал Песков.
Ранее Песков в интервью CNN заявил, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней.
Российский президент Владимир Путин также отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.