В Кремле заявили, что спецоперация на Украине идёт в строгом соответствии с планом

Специальная военная операция на Украине проходит в строгом соответствии с планами и задачами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны, не буду повторяться», — сказал Песков.

Ранее Песков в интервью CNN заявил, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней.

Российский президент Владимир Путин также отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.